Україна потребує більше систем Patriot та SAMP/T, щоб захиститися від балістичних ракет.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що в Україні недостатньо засобів для ураження балістичних ракет ворога для захисту всіх міст та об’єктів критичної інфраструктури. Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"На жаль, немає в нас достатньо засобів проти балістики на сьогоднішній день. Маємо системи Patriot на бойовому чергуванні. Але зрозуміло, що цього вкрай недостатньо, щоб перекрити всі необхідні нам напрямки, усі великі міста та усі важливі об’єкти критичної інфраструктури. Бо саме по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури в Дніпрі сьогодні цілив ворог", - сказав Ігнат.

Він також зазначив, що Україна потребує засоби проти балістики, які працюють на прикладі Київщині. Адже шість "Кинджалів" під час потужної атаки, і до 10 балістичних ракет були знищені саме системою Patriot. Крім того, в повітряних силах очікують систем SAMP/T, які "можливо вже скоро будуть на бойовому чергуванні в Україні".

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"Україна в нас велика і нам потрібно більше цих засобів. Ну і очікуємо безумовно літака F-16 – це топ тема сьогодні", - додав Ігнат.

Втрати росіян в Україні - останні дані

Як повідомляв УНІАН, минулої ночі українські військові знищили російський винищувач Су-35, 20 із 20 ударних безпілотників і чотири із 16 ворожих ракет, якими росіяни атакували Україну вночі. Тоді вночі 22 травня російські окупанти атакували військові та інфраструктурні об'єкти у Дніпрі.

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