Росіяни загалом атакували Україну 16-ма ракетами різних типів і 20-ма ударними дронами "Shahed-136/131".

Минулої ночі українські військові знищили російський винищувач Су-35, 20 із 20 ударних безпілотників і чотири із 16 ворожих ракет, якими росіяни атакували Україну вночі.

Як повідомляють Повітряні сили Збройних сил України, уночі 22 травня російські окупанти атакували військові та інфраструктурні об'єкти у Дніпрі.

Атака здійснювалась 16-ма ракетами різних типів. Зокрема, противник випустив:

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4 крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 з стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря;

5 крилатих ракет Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з різних напрямків - Азовського моря та Курської області;

2 балістичні ракети "Іскандер-М" з окупованого Криму;

5 зенітних керованих ракет С-300 з окупованої території Запорізької області.

Крім того, росіяни атакували Україну 20 іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з південного та північного напрямків.

"Протягом нічної атаки 22 травня силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" та повітряного командування "Південь" на східному та південному напрямках відповідно знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 та 20 ударних дронів типу "Shahed", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у повітряних силах підтвердили збиття російського літака, зазначивши, що наприкінці доби 21 травня в територіальних водах України на Херсонщині "від'ємного взльоту" зазнав російський винищувач Су-35.

"Наразі обставини утилізації російського літака уточнюються", - додали в командуванні.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, ввечері 21 травня низка моніторингових каналів повідомили про збиття російського Су-35 над Херсонщиною. Зранку в зведенні Генштабу ЗСУ щодо втрат окупантів з'явився ще один літак.

Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщину вночі 22 травня поранено вісьмох людей, троє з них - госпіталізовані.

У Дніпровському районі ворожий удар припав на будівлі підрозділу рятувальників, в результаті чого було знищено понад 10 вантажних і легкових авто, стільки ж одиниць спецтехніки - пошкоджено. Крім того, пошкоджень зазнали й 25 приватних машин та 2 автобуси.

У самому Дніпрі понівечені будівлі приватного підприємства, а у Синельниківському районі - приватні будинки, багатоповерхівки, дитсадок, магазини, адмінбудівлі та авто.

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