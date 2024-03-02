За два роки повномасштабної війни українці не звернули увагу на системи інженерних укріплень.

Російські війська продовжують досягати невеликих, але швидких успіхів за межами Авдіївки. Частково це можна пояснити зменшенням західної допомоги Україні, але є ще одна проблема військ Києва - погана оборона.

Як йдеться у матеріалі The New York Times, за Авдіївкою побудували рудиментарні лінії траншей. Ці лінії не мають додаткових укріплень, які могли б уповільнити російські танки та допомогти захистити основні дороги та важливі висоти.

Українське командування оголосило, що війська виходять з Авдіївки на укріплені оборонні лінії за межами міста. Але російські війська за тиждень захопили три села на захід від Авдіївки і атакують ще одне.

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Офіційні особи США занепокоєні що Україна не зміцнила свої оборонні лінії вчасно і достатньо добре. Тепер ЗСУ можуть зіткнутися з наслідками, оскільки російські підрозділи повільно, але просуваються за Авдіївку.

Британська розвідка заявила в четвер, що за останні два тижні російські війська просунулися приблизно на 6 км від центру Авдіївки, що є невеликим, але надзвичайно швидким просуванням порівняно з попередніми наступальними операціями.

"Українське командування мало достатньо часу для підготовки оборони під Авдіївкою. Ця територія зазнає атак з 2014 року, і Україна ледве контролює її після того, як Росія почала своє повномасштабне вторгнення два роки тому. Але українська оборона за межами Авдіївки демонструє рудиментарні земляні укріплення, часто зі сполучною траншеєю для піхотних військ, щоб дістатися до вогневих позицій", - пише видання.

Посилення російської оборони

Відсутність надійних українських окопів у цьому районі особливо помітна в порівнянні з потужною російською обороною, яка влітку завадила наступу Києва. Російські укріплення біля південного села Вербове демонструють, наскільки потужною є оборона окупантів.

Вербове має концентричне кільце укріплень. Воно починається з траншеї, достатньої ширини, щоб зупинити танки та бронетехніку. Потім йде мережа зубів дракона та розгалужена траншея для піхоти.

Супутникові знімки лютого показують багатошарову російську оборону на захід від Вербового, з тисячами вирв від снарядів, які видно на навколишніх полях.

"Дуже дорогий варіант"

Є багато можливих причин очевидної відсутності оборони України. Українські чиновники, можливо, були занадто зосереджені на наступальних операціях минулого року, щоб виділити необхідні ресурси для будівництва численних окопів і танкових пасток, заявили офіційні особи США та військові експерти.

"Кому було цікаво і хто розглядав як варіант - тому що це дуже дорогий варіант - будівництво оборонних рубежів? Ніхто", – сказав полковник ЗСУ у відставці Сергій Грабський, зазначивши, що на той час в України було небагато ресурсів.

За словами американських чиновників, тут також міг бути психологічний елемент. Якби українські війська сильно мінували певні райони, щоб перешкодити просуванню Росії, це було б мовчазним визнанням того, що вони навряд чи будуть проводити наступальні операції в цьому ж районі в майбутньому. Вони фактично змирилися б, що я територія залишається під окупацією.

У той час як Москва почала будувати оборонні лінії на півдні більш ніж за півроку до контрнаступу Києва, Україна почала планувати будівництво нових укріплень лише три місяці тому.

За словами офіційних осіб, відповідальність за будівництво першої лінії оборони ляже на дислоковані в цьому районі військові частини, тоді як наступні оборонні лінії будуватиме цивільна влада за допомогою приватних підрядників. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що цього року на фортифікацію виділено близько 30 мільярдів гривень.

Територіям на сході Донецької області, де знаходиться Авдіївка, "буде приділено максимум уваги", заявив президент Володимир Зеленський під час візиту на лінію фронту наприкінці листопада, відзначивши "необхідність активізувати та прискорити будівництво об’єктів".

Пасі Паройнен, аналітик Black Bird Group, який аналізує супутникові знімки та контент соціальних мереж з поля бою, сказав, що після візиту Зеленського "нічого значного не сталося". За межами Авдіївки "готуються нові позиції, але вони ще не є особливо грізною оборонною смугою" і не порівнюються за масштабом з російськими укріпленнями на півдні.

Українська влада заявила, що не вистачає людей, здатних виконувати будівельні роботи. У середині січня місцеві чиновники в західній Івано-Франківській області заявили, що шукають 300 робітників, готових допомогти будувати фортифікаційні споруди в Донецькій області.

"Нам не вистачає інженерних підрозділів. І навіть ті підрозділи, які у нас є, не мають техніки", – сказав Грабський.

Натомість Росія мала набагато більше обладнання, матеріалів і досвідченого персоналу, коли будувала свої оборонні лінії. Останніми днями кілька українських журналістів засудили відсутність потужних оборонних рубежів за межами Авдіївки, демонструючи рідкісну публічну критику військових.

Затримки у будівництві укріплень означають, що українські війська тепер можуть залишитися зміцнювати свої оборонні лінії, перебуваючи під вогнем російської армії, що ускладнює завдання.

Грабський зазначив, що Росія наразі заважає українським військам зміцнити свою оборону, невпинно бомбардуючи їх, у тому числі КАБами, які можуть пробити навіть добре підготовлені укріплення.

Оборона ЗСУ біля Авдіївки - що повідомлялося

Як писав BILD, українські захисники вибудували оборону вздовж водойм на захід від Авдіївки.

Повідомлялося, що з моменту виходу ЗСУ з Авдіївки російські окупанти просунулися на відстань до 5 км, захопивши села Степове, Північне, Ласточкине та Водяне.

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