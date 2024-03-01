На Авдіївському напрямку стримано 20 атак.

Під прицілом військ РФ не тільки Авдіївський напрямок: за бойову добу армія України провела з окупантами 73 бойових зіткнення, на згадану ділянку фронту припало 20 атак.

Про це заявив Генштаб ввечері 1 березня. Там уточнили, що навколо Авдіївки бої точаться в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Лиманському напрямку українська армія стримала 6 атак окупантів. Бойові дії були велися в районах населених пунктів Терни, Роздолівка Донецької області та Білогорівка Луганської області.

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На Бахмутському напрямку українські захисники стримали 4 атаки - ворог спрямував вогонь проти Богданівки та Андріївки Донецької області.

На Новопавлівському напрямку довелося стримувати окупантів у 5 районах: біля Красногорівки, Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки та південніше Золотої Ниви Донецької області. Там окупанти "щупали" оборону ЗСУ 25 разів, уточнив Генштаб.

На Херсонському напрямку Росія не вела штурмових дій. Бійці ОСУВ "Одеса" тримають позиції. Водночас окупанти обстріляли там 20 населених пунктів, серед них Качкарівка, Львове, Херсон, Станіслав Херсонської області.

Авіація ЗСУ знищила нові цілі

У вечірньому звіті за 1 березня Генштаб ЗСУ також уточнив, скільки цілей українська авіація та ракетні війська ліквідували за бойову добу. Зокрема, пілоти завдали ударів по 13 районах окупантів.

Водночас артилеристи вдарили по 1 району зосередження ворожої армії, 2 артзасобам РФ, 3 пунктам управління, 3 складам боєприпасів.

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