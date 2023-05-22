Повідомляють про звуки вибухів у Дніпрі.

У ніч на понеділок, 22 травня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу.

Наразі сигнал про небезпеку лунає у Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях. Луганська область та окупований Крим "почервоніли" ще до цього.

Суспільне повідомляє, що у Дніпр чули звуки вибухів.

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03:45 Журналісти повідомляють про повторні вибухи у Дніпрі та Запоріжжі.

Тим часом голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак закликав людей зберігати спокій. "Залишайтеся в укриттях до відбою тривоги", - написав він у своєму Telegram-каналі.

03:50 Повітряну тривогу оголосили у Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Волинській та Рівненській областях. Зараз уся мапа України "почервоніла".

03:55 Мер Дніпра Борис Філатов закликав містян нічого не знімати та не публікувати у інтернеті. Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук о 03:38 попереджав, що загроза ще є.

04:14 У Дніпропетровській області скасували повітряну тривогу.

04:25 Область витримала атаку завдяки Силам оборони, написав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Фашисти. Терористи. Нелюди. Але завдяки Силам оборони ми витримали атаку. Деталі пізніше. Поки нічого не коментуємо. Поставтеся серйозно до правил військового стану", - написав він.

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Російські атаки: останні новини

Як повідомляв УНІАН, вчора ввечері російські загарбники запустили по Одеській області ударний безпілотник. Українська протиповітряна оборона збила його над Чорним морем.

У Оперативному командуванні "Південь" попереджали, що на бойовому чергуванні у Чорному морі перебувало два російських ракетоносії, загальний залп яких може сягати 12 "Калібрів".

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