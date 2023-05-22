Дрон-вбивцю знищили над Чорним морем.

Російські загарбники атакували Одеську область ударним безпілотником.

Як повідомляється на сторінці оперативного командування "Південь" у Facebook, пізно ввечері 21 травня окупанти спрямували по регіону ударний безпілотний літальний апарат. За даними командування, Силами протиповітряної оборони він був знищений над морем.

"Водночас, звертаємо увагу, що на бойовому чергуванні в Чорному морі перебуває два ракетоносії, загальний залп яких може сягати 12 "Калібрів", - повідомили у "Півдні".

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Військові підкреслюють, що рівень ракетної небезпеки на тлі активності стратегічної і тактичної авіації окупантів дуже високий.

Ситуація на півдні: останні новини

Нагадаємо, за вчорашню добу на південному напрямку ЗСУ знищили реактивну систему залпового вогню "Град", крупнокаліберну гаубицю, дві одиниці автотехніки, протитанковий комплекс та польовий пункт боєпостачання.

Крім того, повідомлялось, що 21 травня в Чорному та Азовському морях перебувало десять та один російських кораблів, відповідно.

На початку травня мешканців окупованих територій Запорізької області закликали надсилати ЗСУ інформацію про пересування та місця дислокації російських загарбників.

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