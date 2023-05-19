У Київській області було чути вибухи внаслідок роботи ППО.

Вночі практично по всій території України оголошена повітряна тривога.

У Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунали вибухи, повідомив очільник ВЦА Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімати та не викладати в інтернеті. Бережіть себе та своїх близьких, повітряна тривога продовжується", - повідомив він.

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Ще до цього у Київській області було чути вибухи. Повідомлялося про роботу ППО по "шахедам", які були і у Чернігівській та Житомирській областях.

Згодом тривога через дрони поширилася на кілька західних областей, а також почервоніли південні регіони. Моніторингові чати повідомляли про пуски з моря "Калібрів" у бік Одеської та Миколаївської областей.

2:15. Навколо повітряного простору Києва працює ППО.

"Стаєте у укриттях до відбою", – повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.

2:20. Тривога поширилась на всю Україну.

Атаки Росії на Україну - останні новини

Ввечері близько 21:00 по всій території України оголошено повітряну тривогу. За даними моніторингових пабліків, злетів російський МіГ-31К військово-повітряних сил РФ - носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.

Вночі 18 травня повітряна тривога поширилась на всю територію України. Ворог атакував ракетами Київ та кілька областей. Українські сили протиповітряної оборони знищили 29 з 30 російських крилатих ракет.