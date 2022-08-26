Слідчі СБУ оголосили Кадирову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Голові Чеченської Республіки Російської Федерації Рамзану Кадирову та двом його найближчим поплічникам повідомлено про підозру щодо вчинення воєнних злочинів.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Служби безпеки України.

Зазначається, що СБУ зібрала беззаперечні докази воєнних злочинів з боку Кадирова, заступника начальника управління Федеральної служби військ національної гвардії РФ по Чеченській Республіці Данііла Мартинова та командира тактичної групи 249 окремого моторизованого батальйону "Південь" 46 окремої бригади оперативного призначення Північно-Кавказького округу військ нацгвардії Росії Хусейна Межидова.

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"Задокументовано, що у лютому-березні 2022 року Кадиров особисто керував розробкою та плануванням окремих військових операцій цих підрозділів, віддавав накази, заслуховував звіти та доповіді їх керівників", - наголошується у дописі.

Мартинов у минулому був спецпризначенцем Федеральної служби безпеки Росії, а зараз відповідає за підготовку особистої охорони Кадирова, після того, як той відмовився від охорони ФСБ.

"Встановлено, що 5 березня Мартинов особисто керував захопленням Бородянського психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням", - йдеться у повідомленні.

За його наказами були взяті в заручники майже 500 осіб (пацієнти диспансеру, персонал та місцеві мешканці), з поміж яких - більше сотні лежачих хворих; підходи до будівлі були заміновані, а сам інтернат було перетворено у вогневу позицію окупантів.

"За наказом ще одного наближеного до голови Чечні Хусейна Межидова у період з 25 лютого по 13 березня відбулося незаконне захоплення у заручники та утримування у підвалах багатоповерхівок майже двох сотень мешканців Гостомеля", - підкреслили у Службі.

Серед потерпілих - жінки, люди похилого віку та неповнолітні діти. Тих з полонених, хто, не витримавши нелюдських умов тримання (сирість, холод, нестача води, їжі та медикаментів), помирав, "хоронили" тут же, поблизу будинку.

Обидва "військові чиновники" звинувачуються в утримуванні цивільних; порушенні правил поводження з цивільним населенням; використанні їх у якості "живого щита".

Крім того, Межидов обвинувачується також і в пограбуванні цивільних осіб і об'єктів.

Так, наразі слідчі СБУ оголосили Кадирову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язання та ведення агресивної війни); ч. 3 ст. 110 (вчинення умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, виправдовування, визнання правомірною тимчасової окупації частини території України, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочату у 2014 році).

Мартинов і Межидов звинувачуються за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням).

Триває слідство для встановлення інших злочинів, вчинених фігурантами під час ведення бойових дій проти України.

Кадиров у відповідь на звинувачення у військових злочинах з боку СБУ запропонував українській спецслужбі визначити місце, куди йому з'явитися для розгляду.

Нагадаємо, у лютому-березні 2022 року Кадиров особисто керував розробкою та плануванням окремих військових операцій чеченських підрозділів, віддавав накази, заслуховував звіти та доповіді їхніх керівників.

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