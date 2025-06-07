Яценко наголосив, що "це такий формат обміну", закликавши не ставитися до цього критично.

Наступний обмін полоненими між Україною та РФ може відбутися у "сліпому" форматі. Як заявив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко, українська сторона може не знати прізвища всіх людей, які повернуться з полону. Про це повідомляє РБК-Україна.

Він стверджує, що під час попереднього обміну російська сторона передала списки фактично в останній момент, що не дозволило подивитися та перевірити всіх людей.

Яценко наголосив, що "це такий формат обміну", закликавши не ставитися до цього критично.

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"Зазвичай обміни готуються тривалий час, ретельно, часто місяцями, а цього разу обміни швидкі. З одного боку це накладає певні зобов'язання, а з іншого - добре, що наші люди повернуться. Це завжди позитив", - додав він.

Обміни полоненими між Україною та РФ

Раніше президент України Володимир Зеленский повідомив, що на вихідних Україна та Росія можуть провести обмін військовополоненими.

"Російська сторона надіслала інформацію, що на ці вихідні - суботу і неділю вона зможе передати 500 людей, 500 наших військових", - розповів він.

За словами президента, українська сторона буде готова обміняти відповідну кількість полонених із свого боку. При цьому зазначив, що поки що Україна від РФ списки не отримала.

Пізніше голова російської делегації на мирних переговорах у Стамбулі Володимир Мединський заявив, що обмін військовополоненими між Україною і Росією, про який сторони домовилися на зустрічі 2 червня, може початися 7-9 червня.

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