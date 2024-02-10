Підтверджено ліквідації кількох офіцерів з високими званнями.

Українські воїни продовжують знищувати російських загарбників на фронті. Цього разу підтверджено "успішну демобілізацію" пачки окупантів, серед яких росіяни з високими офіцерськими званнями.

Як повідомив український офіцер, військовий блогер Анатолій Штефан "Штірліц", у чорних пакетах в Росію повернулися:

підполковник поліції (лейтенант ЗС РФ) Бурганов Ільнур;

майор Биков Артем;

майор запасу (доброволець) Воронцов Дмитро;

майор Ємельянов Олег;

старший лейтенант Лучко Едуард;

молодший лейтенант Переходов Євген.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби, 9 лютого, на фронті між Збройними силами України та російськими окупантами відбулося 111 бойових зіткнень.

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На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 21 атаку ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 12 атак біля Первомайського, Невельського Донецької області.

Ворог намагається атакувати на Мар'їнському та Куп'янському напрямках. ЗСУ тримають оборону.

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