Росія по максимуму користується ситуацією, коли Захід істотно скоротив військову підтримку України.

Українська армія змушена вистрілювати на день лише близько третини від тієї кількості снарядів, яка необхідна для оборони власних позицій. Ця ситуація є результатом зупинки американської допомоги та нездатності ЄС виконати взяті на себе зобов’язання по снарядах, пише Financial Times.

Західні офіційні особи попереджають, що найближчими місяцями здатність України вести боротьбу зменшиться через нестачу зброї. Натомість Росія користується моментом, аби досягти успіхів на фронті, зокрема в Авдіївці.

"Це відчайдушна ситуація на передовій для українців, набагато гірша, ніж вони визнають", — сказав високопоставлений дипломат НАТО, ім’я якого не називається.

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Високопоставлений європейський дипломат, який теж говорив на умовах анонімності, заявив, що ЗСУ буде важко навіть просто утримувати власні позиції.

"Європейцям буде непросто замінити США. Це не зовсім реально", – пояснює ситуацію з поставками зброї інший європейський дипломат.

Відомий військовий аналітик Роб Лі зазначив, що Київ "зараз стикається з двома гострими проблемами: нестачею боєприпасів і нестачею піхоти. . . Чим довше ці дві проблеми не вирішуватимуться належним чином, тим більше погіршуватиметься ситуація для України".

Ситуація на фронті в Україні

Як писав УНІАН, упродовж минулої доби на фронті відбулося 65 бойових зіткнень. Найгарячіше протистояння відбувається на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Окупанти не припиняють спроб захопити місто.

Також ми розповідали, що російські війська продовжують штурмувати український плацдарм на лівому березі Херсонської області, неподалік населеного пункту Кринки. Щодня тут відбувається по 2-4 такі атаки. Майже всі вони є невдалими.

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