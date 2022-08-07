Зрадники України погоджуються співпрацювати з окупантами лише за 5-10 тисяч гривень.

З початку повномасштабної війни в Україні затримали понад 1600 людей, які, ймовірно, причетні до диверсійної діяльності.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

"За 164 дні війни на території України викрито близько сотні ДРГ та затримано понад 1600 осіб ймовірно причетних до диверсійної діяльності. Я на своєму Facebook часто пишу про коригувальників та посібників диверсантів", - зазначив він.

За словами Єніна, коригувальники та поплічники диверсантів погоджуються співпрацювати з росіянами за 5-10 тисяч гривень. За винагороду зрадники надають інформацію про розташування позицій ЗСУ, блокпостів, а також інформують про місця прильоту ракет.

Тепер зловмисникам загрожує 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, дещо раніше СБУ викрила ділків, які продавали українські паспорти російським диверсантам. Вартість фальшивого паспорта становила $4 тисячі.

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