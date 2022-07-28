Схему організував колишній податківець із Донецька, який після окупації обласного центру перебрався до Харкова. Для виготовлення фейкових документів зловмисник задіяв особисті зв’язки у правоохоронній сфері.

Служба безпеки України викрила ділків, які "видавали" українські паспорти російським диверсантам.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Ділки виготовляли для іноземців паспорти громадянина України. Серед їхніх клієнтів були росіяни, які, за інформацією СБУ, вели розвідувально-підривну діяльність на користь окупантів. За даними слідства, схему організував колишній податківець із Донецька, який після тимчасової окупації обласного центру перебрався до Харкова. Для виготовлення фейкових документів зловмисник задіяв особисті зв’язки у правоохоронній сфері. Вартість фальшивого паспорта оцінив у 4 тис. доларів США", - йдеться у повідомленні.

У межах слідчо-оперативних заходів співробітники СБУ задокументували передачу йому 3 тис. дол як передоплату. "Замовник" паспорта, за даними Служби безпеки, здійснював розвідувально-підривну діяльність на користь РФ і для конспірації намагався легалізуватися на території України.

СБУ затримала виробника фальшивих документів на "гарячому" – коли той забирав "другий транш" за готовий паспорт.

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