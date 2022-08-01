Також противник намагався вести штурмові дії у напрямках Вершина та Соледара, успіху не мав, відійшов.

Росіяни ведуть наступ в напрямку Бахмута, там тривають бойові дії.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження поблизу Чепіля, Протопопівки, Грушувахи, Гусарівки, Дібрівного, Мазанівки, Краснопілля, Долини та Барвінкового. Силами розвідувальної групи намагався уточнити розміщення позицій наших військ в напрямку Мазанівки, успіху не мав, група відійшла.

На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів. Здійснював обстріли із ствольної, реактивної артилерії та озброєння танків неподалік Сіверська, Серебрянки, Григорівки, Верхньокам’янського, Званівки, Івано-Дар’ївки та Спірного. Завдав авіаударів біля Григорівки та Спірного.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Берестового, Соледара, Бахмута, Костянтинівки, Веселої Долини, Зайцевого, Вершини, Кодеми, Семигір’я та Травневого. Завдав авіаційного удару неподалік Кодеми.

"Намагався здійснити розвідку позицій українських військ в напрямку Яковлівки, розвідувальна група противника знешкоджена. Також противник намагався вести штурмові дії у напрямках Вершина та Соледара, успіху не мав, відійшов. Веде наступ у напрямку Бахмута, бойові дії тривають", - додали у відомстві.

На Авдіївському напрямку окупанти здійснювали обстріли в районах населених пунктів Новокалинове, Новоселівка, Авдіївка, Нетайлове, Піски та Красногорівка. Завдав авіаударів біля Веселого. Вів штурмові дії у напрямку Пісків, успіху не мав, відійшов.

Станом на 31 липня 2022 року війська Росії вели наземні атаки навколо Бахмута та околиць Донецька, а також на південний захід від Ізюма. Однак лише одна атака на схід від Бахмута принесла їм обмежений успіх.

В ISW зазначили, що сили Росії більше не проводили наземні штурми в районі Сіверська, що говорить про те, що вони втрачають пріоритет операцій в цьому районі. На супутникових знімках видно, що російські підкріплення зосереджені на кордоні з Україною на наземній лінії зв'язку, що веде в Ізюм.

Аналітики припускають, що російські загарбники зосередяться на наступах на Бахмут і навколо Донецька, проте успіхів не буде.

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