До списку зможуть включати не лише громади, де йдуть бої, але й ті, що з ними межують або громади, прикордонні з РФ чи сусідні з окупованими територіями.

Кабінет міністрів удосконалив процедуру формування переліку територій, на яких ведуться бойові дії або які тимчасово окуповані агресором.

"Тепер діятиме чіткий алгоритм: обласні військові адміністрації через інформаційну систему пропонують включення тих чи інших територій до списку; Міністерство оборони погоджує їх або обґрунтовано відхиляє; Мінреінтеграції затверджує пропозиції або ж дає свою аргументацію щодо відхилення", - повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

За словами Шмигаля, до списку зможуть включати не лише громади, де йдуть бої, але й ті, що з ними межують або громади прикордонні з РФ чи сусідні з окупованими територіями.

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"Це дозволить надавати державну допомогу комплексно, ефективно й адресно та підтримувати людей, які найбільше цього потребують", - додав очільник уряду.

Виплати для українців

У лютому повідомлялося, що в Україні затвердили новий перелік громад, переселенці з яких мають право на державну допомогу, як внутрішньо переміщені особи.

За останніми даними, українці через "Дію" подали 335 тис. заявок на компенсацію за зруйноване або пошкоджене житло, що стосується понад 23 млн кв.метрів житла.

З березня українським військовослужбовцям почали нараховувати виплати за новими правилами. Крім того, з 1 березня проводиться індексація пенсій в Україні - виплати будуть збільшені на 19,7%. Умови цього разу зміняться: індексація торкнеться також тих, хто отримує мінімальну пенсію.

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