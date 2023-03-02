Закон про компенсації за зруйноване житло може запрацювати в травні.

Станом на сьогодні українці через "Дію" подали 335 тис. заявок на компенсацію за зруйноване або пошкоджене житло, що стосується понад 23 млн кв.метрів житла.

Про це під час інформаційного телемарафону повідомила голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

"Ми сподіваємося, що вже в травні запрацює повноцінно механізм компенсації за зруйноване та пошкоджене житло. Коли цей закон запрацює, на таку компенсацію матимуть право громадяни України - виключно фізичні особи. На сьогодні у держави немає можливості відшкодовувати збитки для бізнесу. Це буде наступним кроком", - сказала Шуляк.

Відео дня

Вона також зазначила, що на сьогодні на рахунках України вже є 17 млрд грн. Це перші гроші, які були заарештовані від "дочки" російського банку "Сбербанк".

За її словами, станом на сьогодні українці через "Дію" подали 335 тис. заявок на компенсацію, що стосується понад 23 млн кв. метрів житла.

"Але ми розуміємо, що це не остаточні цифри, тому що не всі мали можливість занести таку інформацію в "Дію" або через ЦНАП. Тому, коли запрацює закон, можна буде подавати такі заяви на компенсацію не тільки через "Дію", ЦНАП, а й за допомогою і нотаріусів, і центрів соціального захисту", - заявила Шуляк.

Вона також зазначила, що цим законопроектом передбачена компенсація саме за ті руйнування, які були отримані після 24 лютого.

"Люди, у яких зруйновані квартири, отримають житлові сертифікати, які будуть обмінювати на житло, яке вони самі оберуть. Людина буде вільно обирати і населений пункт, і самостійно ту нерухомість, яку хоче", - додала народний депутат.

Компенсація під час війни

23 лютого 2023 року Верховна Рада ухвалила закон про створення Державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна і порядок компенсації за нього від держави.

Компенсації надаватимуть виключно за майно, пошкоджене або зруйноване з 24 лютого 2022 року.

Відповідно до закону, не зможуть отримати компенсації особи з санкційних списків, з судимістю за вчинення злочинів проти основ національної безпеки та їх спадкоємці. Крім того, за пошкоджене майно отримати грошову компенсацію буде неможливо – для таких випадків пропонують виключно відновлення через будівельні роботи або надання будівельних матеріалів для них.

Власники знищених квартир та інших житлових приміщень отримають житловий сертифікат - документ, що підтверджує гарантії держави профінансувати придбання квартири або іншого житлового приміщення (в тому числі такого, яке буде побудовано в майбутньому) в обсязі певної грошової суми.

У власників приватних будинків буде вибір - отримати житловий сертифікат на покупку квартири або будинку або грошову компенсацію, яку будуть перераховувати на рахунок зі спеціальним режимом використання для фінансування будівництва. Граничний розмір компенсації і грошової, і у вигляді житлового сертифікату - відсутній, як і обмеження за місцезнаходженням, типом і площею нового житла, будівництво якого буде профінансовано за сертифікат.

Відповідно до закону, використовувати сертифікат можна протягом п'яти років з дня його видачі, а відчужувати протягом 5 років, крім спадкування, заборонено.

Вас також можуть зацікавити новини: