Розмір допомоги становитиме 2 220 грн на особу.

10 тисяч українців з тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій отримають додаткові виплати.

Як повідомляє Міністерство соціальної політики України, 8 серпня укладено Меморандум про взаєморозуміння з Відокремленим підрозділом іноземної неурядової організації "ACTED" для надання грошової допомоги українцям, які проживають на тимчасово окупованих територіях або населених пунктах, які знаходяться у зоні активних бойових дій.

Виплати отримають ты, хто подав заявку на їх отримання через платформу "єДопомога" .

"Відповідно до положень Меморандуму, підтримкою додатково до державних програм буде охоплено 10 000 людей з числа найбільш вразливих груп з тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій. Розмір допомоги становитиме 2 220 грн на особу/місяць одноразовою виплатою на три місяці. На початковому етапі це будуть мешканці Харківської, Донецької, Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей",- сказано в повідомленні.

Довідка. ACTED є неурядовою організацією зі штаб-квартирою в Парижі (Франція).

ACTED працює в Україні з 2015 року, реагуючи на надзвичайні та довгострокові потреби вразливих груп населення, які проживають уздовж лінії зіткнення у Донецькій та Луганській областях. За останні два роки ACTED розширив свою діяльність на території Харкова, Херсона та регіону Азовського моря.

З 24 лютого 2022 року ACTED активізує свою діяльність для підтримки постраждалих людей у "гарячих точках" в Україні, переміщених осіб та евакуйованих осіб по всій Україні, а також груп біженців у сусідніх країнах Центральної Європи.

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