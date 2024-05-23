Поява настільки унікальної техніки в зоні БД в Україні у 2024-му році зайвий раз підтверджує гостру і навіть критичну нестачу компоненти ББМ.

Під час війни в Україні верифіковано знищення дуже рідкісного російського дволанкового гусеничного снігоболотохода ГАЗ-3344-20 "Алеут".

Загалом за весь час повномасштабного вторгнення в Україну таких снігоболотоходів було знищено два, до того ж 2022-го року, наприкінці березня і на початку квітня, зазначив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

За його словами, цю техніку було створено для роботи в арктичному регіоні, її виробляли в Росії з 2012 року, але в дуже невеликій, обмеженій кількості, на Заволзькому заводі гусеничних тягачів.

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"Поява настільки унікальної техніки в зоні БД в Україні у 2024-му році зайвий раз підтверджує гостру і навіть критичну нестачу компоненти ББМ, особливо з підвищеними можливостями прохідності. Варто зазначити, що це вже не перший випадок, коли в зоні БД в Україні знищують рідкісну, унікальну техніку РОВ, яка подекуди навіть існує в одиничних екземплярах", - додав він.

Війна в Україні - знищення техніки РФ

Українські майстерні щомісяця виробляють понад 100 000 вибухонебезпечних дронів з видом від першої особи для українських військових. Але кожен дрон важить лише кілька кілограмів і зазвичай несе одну гранату вагою близько 500 грамів.

"Таким чином, хоча 100 000 дронів являють собою значну вогневу міць, це не дуже велика вогнева міць. Дрони з FPV надзвичайно небезпечні для незахищеної піхоти, але бронетехніка зазвичай може витримати численні удари FPV і продовжити бій", - пише Forbes.

Аналітик зазначає, що українські екіпажі дронів знайшли спосіб значно підвищити вибуховий потенціал одного FPV.

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