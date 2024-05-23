Російські окупанти за добу втрати понад 1300 солдат, - Генштаб (Інфографіка)

ЗСУ знищили 27 ББМ, 40 артсистем та 11 танків.

Сили оборони на фронті минулої доби, 22 травня, знешкодили 1330 російських військових.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, станом на сьогоднішній ранок Росія втратила на війні проти України вже 497 700 осіб. Також зменшилась кількість ворожої техніки та озброєння, оскільки було знищено:

танків ‒ 7622 (+11);

бойових броньованих машин ‒ 14748 (+27);

артилерійських систем – 12860 (+40);

РСЗВ – 1077 (+0);

засоби ППО ‒ 813 (+1);

літаків – 355 (+1);

гелікоптерів – 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10391 (+45);

крилаті ракети ‒ 2209 (+1);

кораблі /катери ‒ 27 (+0);

підводні човни - 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 17513 (+71);

спеціальна техніка ‒ 2094 (+4).

Війна в Україні - останні новини

Президент України Володимир Зеленський заявив, що напрямки основних боїв з російськими загарбниками на фронті залишаються незмінними. Це передусім Покровський та інші донецькі напрямки. Також Купʼянський напрямок на Харківщині.

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За добу російські загарбники здійснили понад 100 наступів і штурмів на усій лінії фронту, але бої не припиняються.

Нещодавно Кабінет міністрів затвердив порядок надання та тривалість додаткових відпусток військовим за знищену російську техніку.

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