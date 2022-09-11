В Україні зросла кількість дітей, які отримали поранення в результаті повномасштабного збройного вторгнення РФ.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє Офіс генерального прокурора України.
"Станом на ранок 11 вересня 2022 року понад 1130 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 383 дитини загинули та 747 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 390, Харківській - 209, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46, Дніпропетровській - 26.
Так, 10 вересня в результаті обстрілу ворогом с.Соловйове Ясинуватського району Донецької області поранено 10-річного хлопчика.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2480 закладів освіти. З них 289 зруйновані повністю.
Війна в Україні та діти: актуальні дані
Станом на ранок 10 вересня 2022 року більш як 1129 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 383 дитини загинули та понад 746 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області-389, Харківській - 209, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46, Дніпропетровській - 26.
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