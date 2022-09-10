Вчора під час ворожого обстрілу Харкова поранено трьох дітей віком від 3 до 15 років.

В Україні зросла кількість поранених дітей внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

Про це у своєму Telegram повідомляє Офіс генерального прокурора України.

"Станом на ранок 10 вересня 2022 року більше ніж 1129 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 383 дитини загинули та понад 746 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - йдеться у повідомленні.

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В Офісі генпрокурора наголошують, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 389, Харківській - 209, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46, Дніпропетровській - 26.

Так, 9 вересня внаслідок обстрілу окупантами м. Харків поранено троє дітей віком від 3 до 15 років. Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2480 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗСУ звільнили від окупантів понад тисячу кілометрів української землі.

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