На машини вже встановили протидроновий захист у вигляді залізної сітки над баштою.

Самохідні міномети Rak з Польщі прибули в Україну. Про це повідомляє військовий аналітик видання Bild Юліан Рьопке. За його словами, міномети Rak калібру 120 мм встановлені на броньовану колісну платформу.

Як відомо, ще у березні Варшава пообіцяла Києву постачити 24 таких машини. Вони можуть вести прицільний вогонь на відстані до 12 км.

За словами Рьопке, ці машини допоможуть врятувати життя українських мінометників, оскільки вони зможуть вести вогонь, перебуваючи під захистом сталевої броні. Після пострілу самохідний міномет може швидко залишити позицію і відступити на безпечну відстань. На машини, що прибули в Україну, вже встановили протидроновий захист у вигляді залізної сітки над баштою.

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Додамо, що міномет Rak може вести дистанційний вогонь як безпілотну зброю, використовуючи команди та дані, що передаються в електронному вигляді на комп'ютер машини.

Військова допомога Польщі Україні

У жовтні Польща передала Україні перші танки Leopard після ремонту. В компанії PGZ також наголосили, що постійно розширюють співпрацю щодо поставок українській стороні боєприпасів, запасних частин і обслуговування обладнання.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Польщі почав працювати центр з ремонту і техобслуговування танків Leopard. Центр по ремонту машин запрацював у місті Ґлівіце.

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