На підприємство вже прибули перші танки Leopard з України.

У Польщі почав працювати центр з ремонту та технічного обслуговування танків Leopard, які використовують українські військові. Його відкрили в Ґлівіце.

Про це повідомив в Twitter Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Центр по ремонту в Ґлівіце почав працювати. Перші два Leopard вже прибули з України на підприємство Bumar", – написав він.

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Танки Leopard

Україна вже використовує раніше передані партнерами танки Leopard на полі бою. Кілька одиниць були втрачені в ході атак на Запорізькому напрямку 8 червня. Йдеться про танки Leopard 2.

При цьому, поставки західних танків продовжуються. 21 липня 2023 року повідомлялося, що Німеччина передала Україні перші танки Leopard 1А5. До поставки увійшли десять одиниць. При цьому в майбутньому Німеччина разом із Данією планують поставити Україні 100 таких танків.

Наприкінці червня стало відомо, що Україна отримає ще 14 танків Leopard 2A4. Їх від імені Нідерландів поставить концерн Rheinmetall. Перший танк мають передати у січні 2024 року, решту – протягом року.

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