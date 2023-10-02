Компанія, що проводила ремонт, також наголосила, що постійно розширює співпрацю щодо поставок українській стороні боєприпасів, запасних частин і обслуговування обладнання.

Польща передала Україні перші танки Leopard, які були відремонтовані на заводі Бумар-Лабенди. Продовжуються роботи з ремонту решти машин.

"Вже більше року ми працюємо через спеціалізовану компанію PGZ Service Orel в рамках встановлених відносин з українською стороною, обслуговуючи важке обладнання на місцях, недалеко від лінії фронту. Це чітко свідчить про те, що нашим головним пріоритетом є надання реальної допомоги бойовим військовим", – зазначили в компанії Polska Grupa Zbrojeniowa у соцмережі X (раніше Twitter).

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PGZ також наголосила, що постійно розширює співпрацю щодо поставок українській стороні боєприпасів, запасних частин і обслуговування обладнання.

Ремонт української техніки в Польщі

У липні 2023 року міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що на польській території почав працювати центр з ремонту та технічного обслуговування танків Leopard, які використовуються на полі бою в Україні. Його відкрили в місті Ґлівіце.

Згодом у Німеччині підтвердили, що домовилися із Польщею про створення центру з ремонту танків Leopard 2, пошкоджених у боях на передовій в Україні.

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