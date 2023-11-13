У росіян виникли проблеми із логістикою після переведення кораблів до Новоросійська, бо потенціал для логістичного забезпечення залишився в окупованому Севастополі.

У Військово-морських силах Збройних сил України пояснили паузу у застосуванні росіянами крилатих ракет "Калібр" для завдання ударів по об'єктам в Україні.

За словами речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука, зараз у Чорному морі спостерігається наявність одного російського корабля, і так само в Азовському.

"Щодо пунктів базування, важливим є той момент, що ворог вже з Новоросійська вимушений періодично перекидувати свої одиниці і перешвартовувати в Туапсе, тому що має змінювати місце стоянки, і як ви розумієте, причального фронту там не вистачає", - сказав Плетенчук в ефірі інформаційного марафону "Єдині новини".

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При цьому, він сказав, що логістичне з обслуговування кораблів залишилась в окупованому Севастополі.

"Через це спостерігається така велика пауза у використанні ракет, тому що зараз ворог стикнувся з проблемою відсутності логістики. Вони не можуть завантажувати "Калібри" у Новоросійську. Відповідно зараз, поки вони цю проблему не вирішать, в принципі, застосовувати їх вони фактично не можуть", - наголосив Плетенчук.

Він підкреслив, що зараз небезпечно окупантам повертатися до Севастополя для навантаження ракет на кораблі.

Також речник додав, що росіяни накопичують ракети і перебувають в очікуванні зимового періоду.

"І враховуючи те, що ВПК не можуть поставити в тій кількості, про яку вони мріють, мають витримувати такі паузи", - додав Плетенчук.

Росія забрала свої кораблі з Криму - що відомо

Після атак бази Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі кораблі були переведені до Новоросійська, бо він є менш досяжним для Сил оборони України.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначали, що після серії ударів та кількох українських спецоперацій у тимчасово окупованому Криму російські окупанти на півострові відчули значну загрозу. За словами представника розвідки Вадима Скібіцького, через це вони перебазували свої кораблі з бухти Севастополя на територію РФ.

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