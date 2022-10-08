Навчання і підготовка українських військових буде відбуватися на території країн-членів Євросоюзу.

Лідери країн-членів Європейського Союзу досягли консенсусу стосовно започаткування навчальної місії для військовослужбовців Збройних сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала сказав на прес-конференції після неформального саміту 27 лідерів країн-членів Євросоюзу, який проходить у Празі.

"Я вітаю консенсус стосовно навчальної місії для українських військ в ЄС. Це важливий крок, який допоможе Україні триматися у війні", - заявив Фіала.

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Як повідомляв УНІАН, 30 серпня віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що в Євросоюзі працюють над визначенням параметрів для майбутньої воєнної місії для навчання і підготовки українських військових.

Тим часом очільниця Європейського парламенту Роберта Метсола знову закликала держави Євросоюзу надати Україні бойові танки.

"Україні потрібна важка зброя, і їй потрібні танки. Їй потрібна зброя. Країни-члени можуть їх надати у той час, як Росія здійснює ескалацію свого вторгнення та стає все більш відчайдушною. Ми повинні відповісти пропорційним способом, щоб допомогти Україні виграти у цій війні", - сказала Метсола.

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