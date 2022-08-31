При цьому голова європейської дипломатії заявив, що війна стосується не лише Росії і України, а безпеки і стабільності усього європейського континенту.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель вважає, що у найближчий час агресивна війна Росії проти України не завершиться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Боррель сказав у Празі на прес-конференції після неформальної зустрічі Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу.

"Ми також обмінялися думками щодо більш ширшого контексту війни в Україні. Ми погодились, що ми повинні бути підготовленими відповідати на негативні наслідки цієї російської агресії проти України, яка, на жаль, схоже, що не буде припинятися у найближчий час", - наголосив Боррель.

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При цьому, як зазначив високий представник ЄС, війна стосується не лише Росії і України, а безпеки і стабільності усього європейського континенту, і, більше того, має ширші наслідки в усьому світі.

"Ми обговорили, для прикладу, катастрофічний вплив, який може мати ця війна, якщо Росія продовжить грати в азартні ігри довкола українських атомних станцій, особливо у Запоріжжі", - підкреслив Боррель.

Також він сказав, що міністри сьогодні обговорили політичну, воєнну, економічну і гуманітарну підтримку для України.

"І ми наполягаємо, що залишаємося єдиними у нашій відповіді на війну Росії, на її зловмисну глобальну поведінку", - сказав Боррель.

Як повідомляв УНІАН, Боррель пояснив наслідки зупинення спрощеного візового режиму між Європейським Союзом і Російською Федерацією, але очікує рекомендацій від Європейської комісії стосовно мільйонів віз, виданих росіянам раніше.

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