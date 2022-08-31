Як відомо, на тимчасово окупованих територіях України російські окупанти продовжують примусову паспортизацію українського населення.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявляє, що Європейський Союз не визнаватиме російські паспорти, видані громадянам України на окупованих російськими військами українських територіях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Боррель сказав у Празі на пресконференції після неформальної зустрічі Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу.

"Ми погодились, що паспорти, видані російською владою на окупованих територіях України, не будуть визнаватися", - наголосив Боррель.

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Як повідомляв УНІАН, на тимчасово окупованих територіях України окупанти продовжують примусову паспортизацію українського населення.

28 липня заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Анатолій Стельмах повідомив, що уряд розглядає питання про запровадження кримінальної відповідальності за отримання російських паспортів та участь в незаконних референдумах.

12 серпня радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк зауважив, що усі намагання Росії паспортизувати окуповані території провалюються. Подоляк наголосив, що російський паспорт - це "мітка вбивці" та "квиток до в'язниці народів".

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