Відтепер процедура видачі віз російським громадянам буде складнішою і займатиме більше часу, але треба розібратися, що робити з чинними візами, які вже видали росіянам раніше.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель пояснив наслідки зупинення спрощеного візового режиму між Європейським Союзом і Російською Федерацією, але очікує рекомендацій від Європейської комісії стосовно мільйонів віз, виданих росіянам раніше.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Боррель сказав у Празі на прес-конференції після неформальної зустрічі Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу.

"Ми погодились політично, це не юридичний текст, але це політична домовленість... Ми домовились, по-перше, стосовно повного зупинення угоди про спрощення візового режиму між Європейським Союзом і Росією. Повне зупинення. До сьогоднішнього дня вона була частково зупинення для спеціальних груп людей, колективів – посадовців, підприємців, а тепер угода повністю призупинена", – заявив Боррель.

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Він додав, що відтепер процедура видачі віз російським громадянам буде складнішою і займатиме більше часу.

"Це означає, що це значно зменшить число виданих нових віз країнами-членами ЄС", – сказав Боррель.

Він зазначив, що це погодження відповідає спільному підходу серед країн-членів Євросоюзу, що сприятиме унеможливленню "потенційному візовому шопінгу" для росіян.

"По-друге, є спільне розуміння, що це дозволить видачу віз на індивідуальній основі, відповідно до ґрунтовних заяв у кожному окремому випадку, і особливо для специфічних груп людей. Ми не хочемо відрізати себе від тих росіян, які виступають проти війни в Україні. Ми не хочемо себе відрізати від російського громадянського суспільства", – наголосив Боррель.

Також він сказав, що сьогодні під час обговорення пролунало занепокоєння щодо мільйонів чинних віз, виданих росіянам раніше.

"Було спільне розуміння, що це теж треба розглянути. І ця ситуація також потребує спільного підходу. Саме тому ми погодились запросити Європейську комісію вивчити цю складну ситуацію і надати керівні принципи", – додав Боррель.

Крім того, як сказав високий представник ЄС, ситуація у країнах-сусідах ЄС з РФ стає складною, і ці країни можуть вжити заходи на національному рівні, аби обмежити в'їзд до Євросоюзу на їхніх кордонах у відповідності до Шенгенського кодексу про кордони.

Голова португальської дипломатії Жоао Гомеш Кравіньо уточнив, що "видані візи залишаються дійсними, однак віза не означає автоматичного права в'їзду".

"Під час перевірки на кордоні будь-яка країна має право вважати, що потенційний відвідувач може становити загрозу національній безпеці", — сказав він.

Це зауваження стосується передусім країн, що мають сухопутні кордони з Росією, та країн, де багато російських громадян. Ці країни мають "значні причини обмежити потік, пов’язані з національною безпекою".

"Є десятки або навіть сотні тисяч росіян, які можуть розбалансувати країни з невеликим населенням", – зауважив він.

Візовий бан для росіян: що варто знати

31 серпня країни ЄС мали досягти угоди про можливу заборону російських туристичних віз. Це питання обговорювали на другій панелі сьогоднішньої зустрічі міністрів країн ЄС у Празі.

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявляв, що серед країн-членів Європейського Союзу є різні думки з приводу можливої заборони видачі віз російським громадянам.

Низка країн, зокрема, Франція і Німеччина виступали проти введення повної заборони на видачі віз ЄС громадянам Росії.

Голова зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель виступав проти пропозиції заборонити видачу шенгенських віз громадянам РФ. Він також заявив напередодні зустрічі міністрів, що міністри закордонних справ Європейського Союзу навряд чи одностайно підтримають заборону на видачу віз усім росіянам.

П'ять країн ЄС, що межують з Росією (Естонія, Латвія, Литва, Польща і Фінляндія), можуть заборонити російським туристам в'їзд у свої країни, навіть якщо Євросоюз не введе загальносоюзну заборону. В Латвії також розглядають можливість анулювати візи і посвідки на проживання для росіян, які підтримують війну проти України.

Як компромісне рішення розглядали зупинення дії угод про спрощення візового режиму з Росією і Білоруссю. Зрештою саме таке рішення й було ухвалено, про що першим повідомив голова МЗС Угорщини Петер Сійярто, чия країна також блокувала візовий бан.

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