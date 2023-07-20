Ця сума виділятиметься щороку впродовж наступних чотирьох років.

В Європейському Союзі пропонують створити спеціальний фонд в рамках Європейського фонду миру для закупівлі зброї для України на суму до 5 мільярдів євро на рік на наступні чотири роки. При цьому тільки нещодавно Україна отримала черговий транш у 1,5 мільярда євро.

Про це віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель сказав на брифінгу за підсумками засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів.

Як сказав високий представник Євросоюзу, сьогодні увага зосереджувалася на безпекових зобов'язаннях, які ЄС може запропонувати Україні, щоб перетворити нинішню підтримку на довгострокове зобов'язання для безпеки і стійкості України. Зокрема, це необхідно для того, аби воєнна підтримка і підготовка українських військових продовжувалася й надалі.

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"Ми пропонуємо започаткування спеціальної статті в рамках Європейського фонду миру із надання до 5 млрд євро на рік впродовж наступних 4 років для оборонних потреб України", - повідомив Боррель.

У цьому зв'язку, як пояснив дипломат, глави МЗС країн-членів обмінялися думками щодо цієї пропозиції.

"Ця тема буде обговорена детально наприкінці серпня на неформальній міністерській зустрічі в Толедо (Іспанія)", - сказав Боррель.

Допомога Україні від ЄС

Як повідомляв УНІАН, Європейський фонд миру створили у березні 2021 року для фінансування всіх заходів спільної зовнішньої політики та політики безпеки, пов'язаних із військовими та оборонними питаннями. Загалом в рамках Європейського фонду миру було виділено 3,6 млрд євро на зброю для України.

У березні 2023 року Рада ЄС вирішила збільшити обсяг фінансування Європейського фонду миру до 7,979 мільярда євро (у поточних цінах) до 2027 року, забезпечивши можливість покриття додаткових фінансових потреб. Також йшлось про виділення додаткових 2 млрд євро для надання Україні артилерійських боєприпасів.

У червні Рада міністрів Європейського Союзу у закордонних справах на 3,5 мільярда євро збільшила загальний фінансовий рубіж Європейського фонду миру.

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