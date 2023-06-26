Раніше фонд становив близько 7,9 мільярда євро, а тепер - понад 12 мільярдів.

Рада міністрів Європейського Союзу у закордонних справах на 3,5 мільярда євро збільшила загальний фінансовий рубіж Європейського фонду миру, через який, у тому числі, виділяється військова допомога Україні.

"Сьогодні Рада ухвалила рішення про збільшення загальної фінансової межі Європейського фонду миру на 3,5 мільярда євро на основі попередньої угоди від 20 березня 2023 року", - повідомляється 26 червня на сайті Ради ЄС.

Міністри підняли фінансову стелю фонду на зустрічі в Люксембурзі. Раніше фонд становив близько 7,9 мільярда євро, а тепер - понад 12 мільярдів.

Відео дня

Зазначається, що це рішення спрямоване на забезпечення фінансової стабільності та передбачуваності Європейського фонду миру в довгостроковій перспективі. Також воно має зберегти його глобальний географічний масштаб, здатність ЄС запобігати кризам та конфліктам йшвидко реагувати на них.

"Це рішення посилає чіткий політичний сигнал про незмінну прихильність ЄС військовій підтримці України та інших партнерів", - йдеться у повідомленні.

Європейський фонд миру - що повідомлялося раніше

Як писав УНІАН, напередодні ухвалення цього рішення високопоставлений чиновник ЄС на умовах анонімності заявив, що новий транш для України при цьому не затвердять: "Ще немає згоди між державами-членами".

Зазначалося, що Угорщина продовжує блокувати виділення ще одного траншу фонду у розмірі 500 мільйонів євро для України.

Будапешт заявив, що не зніме блокування, поки Київ не виключить угорський банк OTP зі списку компаній, яких він вважає "міжнародними спонсорами" війни Росії в Україні.