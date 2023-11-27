Війська РФ активно задіювали авіацію на оперативному напрямку фронту, підконтрольному ОСУВ Таврія. Попри це, армія України ліквідувала за добу понад 500 окупантів.
Про це розповів бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, підбиваючи добові підсумки боїв.
"Окупанти продовжують наземні атаки, втратив за добу понад 500 осіб та 3 танки. Близько 80 відсотків - на Донеччині. Активно задіював авіацію", - вказав він.
Загалом на Таврійському напрямку армія РФ 17 разів завдала авіаційних ударів, здійснила 649 артобстрілів і провела 37 бойових зіткнень з ЗСУ.
На Авдіївському напрямку захисники України стійко тримають оборону. Там загальні втрати "живої" сили РФ склали 514 осіб. 1 окупанта вдалося взяти в полон. Також було знищено 7 одиниць військової техніки: 3 танки, 2 ББМ, 1 БпЛА, 1 автомобіль. Ще 7 одиниць техніки окупантів вдалося пошкодити.
ЗСУ продовжують наступ на Мелітопольському напрямку.
Нові удари по позиціях РФ в Україні - що каже Генштаб
За минулу добу авіація України тричі вдарила по районах дислокації особової сили, техніки та зброї РФ.
Зі свого боку ракетні війська "відпрацювали" по 2 районах зосередження військ та ресурсів окупантів та ліквідували їхній склад боєприпасів. Ворог відповів 34 ударами авіації та 51 обстрілом з РСЗВ. За даними Генштабу, за минулу добу окупанти також реалізували 1 ракетний удар по Україні.