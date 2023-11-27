Ворог активно задіював авіацію цієї доби.

Війська РФ активно задіювали авіацію на оперативному напрямку фронту, підконтрольному ОСУВ Таврія. Попри це, армія України ліквідувала за добу понад 500 окупантів.

Про це розповів бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, підбиваючи добові підсумки боїв.

"Окупанти продовжують наземні атаки, втратив за добу понад 500 осіб та 3 танки. Близько 80 відсотків - на Донеччині. Активно задіював авіацію", - вказав він.

Загалом на Таврійському напрямку армія РФ 17 разів завдала авіаційних ударів, здійснила 649 артобстрілів і провела 37 бойових зіткнень з ЗСУ.

На Авдіївському напрямку захисники України стійко тримають оборону. Там загальні втрати "живої" сили РФ склали 514 осіб. 1 окупанта вдалося взяти в полон. Також було знищено 7 одиниць військової техніки: 3 танки, 2 ББМ, 1 БпЛА, 1 автомобіль. Ще 7 одиниць техніки окупантів вдалося пошкодити.

ЗСУ продовжують наступ на Мелітопольському напрямку.

Нові удари по позиціях РФ в Україні - що каже Генштаб

За минулу добу авіація України тричі вдарила по районах дислокації особової сили, техніки та зброї РФ.

Зі свого боку ракетні війська "відпрацювали" по 2 районах зосередження військ та ресурсів окупантів та ліквідували їхній склад боєприпасів. Ворог відповів 34 ударами авіації та 51 обстрілом з РСЗВ. За даними Генштабу, за минулу добу окупанти також реалізували 1 ракетний удар по Україні.

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