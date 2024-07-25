Комісія, яка займається цим питанням, майже закінчує роботу.

Комісія Генерального штабу ЗСУ ретельно перевіряла всю інформацію щодо ситуації з втратами особового складу 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

Про це сказав офіцер цієї бригади Сергій Цехоцький в ефірі День.LIVE, відповідаючи на запитання з приводу роботи комісії щодо втрат на Покровському напрямку.

Комісія роботу закінчує. Вона дуже ретельно перевіряла всі служби, розпорядження та накази. "Без жодних компромісів... Результати оголосить безпосередньо Генштаб або Командування ЗСУ", - зазначив Цехоцький.

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Ситуація навколо 59-ї ОМБр

Захисниця "Азовсталі" Катерина Поліщук з позивним "Пташка" звернулася до президента України Володимира Зеленського щодо необхідності проведення службового розслідування щодо дій командира 59-ї окремої мотопіхотної бригади Богдана Шевчука. Вона зазначала, що нібито йдеться про злочинні накази, свідому недбалість, нехтування життям та здоровʼям особового складу, дії, що призвели до загибелі великої кількості військових.

Офіцер 59 ОМБ Цехоцький раніше зазначав, що "Пташка" не служила у бригаді, а була волонтеркою в одному з підрозділів. За його словами, для висування таких публічних звинувачень людина повинна бути обізнана у ситуації та мати доступ до інформації, зокрема з оперативними даними та допуском до держтаємниці, аби давати оцінку діям.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відреагував на інформацію в мережі про великі втрати особового складу через новопризначеного командира 59 окремої мотопіхотної бригади нашої армії. З метою перевірки цієї ситуації та з'ясування обставин нещодавніх втрат серед особового складу, Головнокомандувачем ЗС України було прийнято рішення щодо виїзду в зону відповідальності з'єднання комплексної робочої групи на чолі з начальником Військової служби правопорядку ЗСУ.

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