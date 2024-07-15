У питанні розбиратиметься робоча група, поділився головнокомандувач Збройних сил України.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відреагував на інформацію в мережі про великі втрати особового складу через новопризначеного командира 59 окремої мотопіхотної бригади нашої армії.

"З метою перевірки ситуації в 59 окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка та з'ясування обставин нещодавніх втрат серед особового складу, Головнокомандувачем ЗС України прийнято рішення щодо виїзду в зону відповідальності з'єднання комплексної робочої групи на чолі з начальником Військової служби правопорядку ЗС України", - зазначили у Генеральному штабі.

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Напередодні начальниця медслужби батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова повідомила про конфлікт у 59 бригаді через неналежну якість надання допомоги на рівні медроти. Вона зазначила, що її звернення майже проігнорували.

Згодом до критики керівництва бригади доєдналася захисниця "Азовсталі", парамедикиня Катерина Поліщук з позивним "Пташка". Вона заявила, що через посадові рішення та "родинні зв'язки" вищого військового керівництва Богдана Шевчука було призначено на посаду командира 59 ОМПБр з квітня 2024 року.

Вона закликала президента Володимира Зеленського звернути увагу на цю проблему та провести розслідування за фактами злочинних наказів, свідомої недбалості, нехтування життям та здоровʼям особового складу, дії, що призвели до гибелі великої кількості військовослужбовців.

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