Окупанти захопили плацдарм навколо Очеретиного, - Bild

Впало останнє село, за яке точилися бої впродовж двох тижнів.

Окупанти завершили захоплення плацдарму навколо Очеретиного та захопили село Новоселівка Перша.

Як пише Bild, наприкінці квітня російські війська здійснили прорив на північний захід від Авдіївки, пройшовши 3 км углиб позицій ЗСУ до селища Очеретине. З того часу вони розширювали плацдарм, що утворився, захоплюючи навколишні села. Тепер упало останнє з них - село Новоселівка Перша.

Далі на захід простягається кілька кілометрів полів, які можуть стати для окупантів оперативним простором.

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"Російська армія вторгнення захопила останній оплот українських військ біля Очеретиного - Новоселівку Першу. Бій за стратегічне поселення тривав лише два тижні. Очікується, що тепер у цьому напрямі українські війська відійдуть за річку Вовча. Російські війська зараз за 22 км на схід від Покровська. На початку року це були 38 км", - пише аналітик видання Юліан Рьопке.

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Офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький заявив, що у російських окупантів є невеликі просування на Покровському напрямку, але оперативних успіхів немає. Ситуація оцінюється як напружено-контрольована попри те, що ворог все-таки активно, безперервно намагається штурмувати позиції українських захисників.

Окупанти не мають можливості для оперативного просування з протяжністю фронту у 940 кілометрів, однак на деяких ключових напрямках йому вдається здійснювати тактичне "проїдання", повідомив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

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