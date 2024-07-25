Окупанти захопили плацдарм навколо Очеретиного, - Bild

Окупанти завершили захоплення плацдарму навколо Очеретиного та захопили село Новоселівка Перша.
Як пише Bild, наприкінці квітня російські війська здійснили прорив на північний захід від Авдіївки, пройшовши 3 км углиб позицій ЗСУ до селища Очеретине. З того часу вони розширювали плацдарм, що утворився, захоплюючи навколишні села. Тепер упало останнє з них - село Новоселівка Перша.
Далі на захід простягається кілька кілометрів полів, які можуть стати для окупантів оперативним простором.
"Російська армія вторгнення захопила останній оплот українських військ біля Очеретиного - Новоселівку Першу. Бій за стратегічне поселення тривав лише два тижні. Очікується, що тепер у цьому напрямі українські війська відійдуть за річку Вовча. Російські війська зараз за 22 км на схід від Покровська. На початку року це були 38 км", - пише аналітик видання Юліан Рьопке.
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Офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький заявив, що у російських окупантів є невеликі просування на Покровському напрямку, але оперативних успіхів немає. Ситуація оцінюється як напружено-контрольована попри те, що ворог все-таки активно, безперервно намагається штурмувати позиції українських захисників.
Окупанти не мають можливості для оперативного просування з протяжністю фронту у 940 кілометрів, однак на деяких ключових напрямках йому вдається здійснювати тактичне "проїдання", повідомив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.