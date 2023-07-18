Колона рушила туди, де знаходиться табір ПВК "Вагнер".

18 липня до Білорусі прибула четверта колона ПВК "Вагнер", що налічувала понад 80 машин. До вечора на білоруській території побачили ще одну колону, повідомляє проект "Беларусі Гаюн".

"За день до Білорусі прибула друга колона із найманцями Пригожина. За нашими даними, в ній від 90 до понад 100 одиниць техніки, вона більша, ніж попередня помічена сьогодні вранці. Колона рухається маршрутом від кордону з РФ (КПП Дубовичка) по трасі Р43 і далі М5 в напрямку Осиповичів. На даний момент, за нашими даними, колона з'їжджає з траси М5 в с. Цель, де знаходиться табір ПВК "Вагнер", – йдеться в повідомленні.

Проект акцентує, що машини у колоні пересуваються передусім на номерах так званої "ЛНР" (рідше – "ДНР", РФ або без номерів).

Відео дня

"На кожній із машин у поточній колоні приклеєно аркуш паперу з номером. Серед техніки помічені: "буханки", пікапи з відкритими багажниками, кілька пасажирських автобусів, фури, легкові авто ("Лади" та KIA), кілька бензовозів та Урали з причепами. Колона рухається у супроводі ДАІ РБ", – додають в "БГ".

Прибуття найманців ПВК "Вагнер" до Білорусі - подробиці

Найманці ПВК "Вагнера" продовжують переїзд на територію Білорусі. 17 липня в напрямку Осиповичів і табору в селі Цель по трасі М5 від Бобруйська рухалася велика колона найманців ПВК "Вагнер", що налічувала понад 100 одиниць техніки.

18 липня на тому ж напрямку зафіксували пересування принаймні 80 машин різних модифікацій.

Вас також можуть зацікавити новини: