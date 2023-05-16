Пригожин заздрить військовому керівництву РФ, вважає очільник ГУР Міноборони.

ПВК "Вагнер" показала свою максимальну ефективність, на відміну від російської армії.

Більшість з того, що говорить ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин - це правда, розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю. "Найстрашніше, що те, що говорить Пригожин, в більшості - це правда. Є якісь речі, які навіть не можу сказати, що вони неправдиві, вони просто двояко сприймаються. Можна їх двояко бачити. Але 80% з того, що він каже, це взагалі чиста правда. Абсолютно чиста. Є теж незручні, скажімо так, моменти", - сказав він.

За словами Буданова, як би це не було неприємно визнавати, "вагнерівці", на відміну від російських окупантів, показали свою максимальну ефективність.

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"Мені не дуже це приємно визнавати. Проте ПВК, яку, скажімо так, умовно названо "Вагнер" (це суто умовна назва, до речі), вона показала свою максимальну ефективність, на відміну від російської армії, яка показала максимальну неефективність. Це теж правда. І на фоні цього конфлікти теж ще більше загострились. І те, що зараз Пригожин говорить, що немає снарядів, немає підтримки, це, певною мірою, через заздрість і військовому керівництву, яке уособлює зараз саме Шойгу-Герасимов", - сказав очільник ГУР МО.

Буданов додав, що там є й інші генерали, які мають трохи іншу думку. "Але от їх команда робить все, щоб фізично, скажімо так, стерти ці всі підрозділи. І це правда. І на жаль, я маю визнати, що найефективнішим є саме "Вагнер", - додав він.

Цікаві новини про ПВК "Вагнер" - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин неодноразово критикував керівництво Міноборони РФ. Російські ЗМІ писали, що він діє "не в загальній команді і не в спільних інтересах" з владою і перейшов "червоні лінії".

Депутат Держдуми РФ, генерал-лейтенант Віктор Соболєв заявив, що російським мобілізованим, які вирішать покинути частини і поповнити лави приватної військової компанії "Вагнер", загрожує до 15 років тюремного ув'язнення. На таку заяву Пригожин істерично відреагував.

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