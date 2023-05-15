У Соболєва потрібно взяти аналіз на "антиросійську дизентерію", заявив ватажок "вагнерівців".

Депутат Держдуми РФ, генерал-лейтенант Віктор Соболєв заявив, що російським мобілізованим, які вирішать покинути частини і поповнити лави приватної військової компанії "Вагнер", загрожує до 15 років тюремного ув'язнення.

Є низка законів, які забороняють мобілізованим самовільно залишати частини, і за таке правопорушення загрожує кримінальна відповідальність, сказав Соболєв в коментарі каналу "Путин в Telegram".

"Якщо вони (мобілізовані - Ред.) потрапили в частини, нехай знаходяться у тих частинах і виконують ті завдання, які стоять. Вони не можуть піти з армії на фронті. Є низка законів, які забороняють будь-яке самовільне залишення частин і кримінально карають за це - від 10 до 15 років (тюремного ув'язнення - Ред.)", - заявив співрозмовник.

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Ватажок "Вагнера" - путінський "кухар" Євген Пригожин, проїхався по Соболєву через його заяви.

"На думку... Соболєва, ті, хто переходять на бік України, в тому числі здаються в полон, їм треба премії давати, а тих, хто йде в ПВК "Вагнер" - їх треба на 15 років садити. Тому товариша Соболєва треба перевірити, чи аналіз у нього взяти на антиросійську дизентерію. Що хочеться сказати Соболєву, який ганьбить слово "генерал": Бздила картонна, збирайся і дуй на фронт. Покажи, на що ти здатний, балакуна безмозка", - сказав лідер "вагнерівців".

Цікаві новини про Пригожина - сьогодні це варто знати

Євген Пригожин вже не раз "наїжджав" на російських "шишок", зокрема, з Міноборони РФ. РосЗМІ писали, що він діє "не в загальній команді і не в спільних інтересах" з владою і перейшов "червоні лінії".

Журналісти дізналися, що пропагандисти отримали від адміністрації диктатора Володимира Путіна "попередження": якщо "кухар" продовжить критикувати Міноборони і розповідати про "невдачі на фронті", то його потрібно буде позиціонувати як зрадника батьківщини.

В іронічно-аналітичній статті Politico йдеться, що Пригожин може смертельно отруїтися чаєм чи "випасти" з вікна.

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