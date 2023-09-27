Українські воїни намагаються постійно змінювати тактику, щоб ворог прораховувався.

Найманці приватної військової компанії "Вагнер" повернулися у Бахмут. Натомість українці постійно змінюють тактику.

Про це пише CNN з посиланням на українських військових, які воюють на цьому напрямку.

Кобміновані атаки під Бахмутом

Велику роль на полі бою відіграють безпілотники. Оператори дронів скидують бомби на окупантів навіть вночі.

Відео дня

"Ми будемо бити по їхній першій лінії, а наші хлопці будуть наступати на ворога", - розповів один із операторів безпілотника з позивним "Грув".

Українські сухопутні війська оснащені західною технікою нічного бачення і мають перевагу в нічних діях, але штурмовики не пристосовані для темряви, тому у гру вступає підрозділ безпілотників "Код 9.2".

"Безпілотники бачать вночі, як удень. Ми бачимо піхоту, ми б’ємо по техніці, гарматам, по всьому, що нам потрібно знищити", - пояснив "Грув".

Українці мають в арсеналі багато видів БПЛА. Майже кожен дрон оснащений тепловізором, тому може ефективно працювати вночі. Вони можуть нести до 15 кілограмів вибухівки. "Пташки" знищують як бронеавтомобілі і танки, так і оборонні споруди противника, укріплення або склади боєприпасів. Саме цим займалися "Грув" і його підрозділ.

Відео, записані за допомогою камер нічного бачення на їхніх безпілотниках, показують, як безпілотники скидають бомби на кілька російських броньованих машин, у тому числі нещодавню атаку, яка знищила сучасний російський танк Т-90 – одну з новіших і досконаліших моделей Росії.

Оператори БПЛА ретельно моніторять простір, вишукуючи росіян та їхню техніку. Інколи одним ударом вдається "мінуснути" і броню, і особовий склад.

У міру того як атака безпілотників набирає темп, інші підрозділи приєднуються до бою: потужна артилерія стає чутною, швидко обсипаючи російські позиції касетними боєприпасами, наданими США.

Реактивні системи залпового вогню "Град" наповнюють небо своїми швидкими снарядами, до них приєднуються мінометні підрозділи, націлюючись на московські війська за допомогою сигнальних ракет, а бойові машини піхоти мчать на фронт, щоб штурмувати російські позиції.

Це комплексна атака. Командир із позивним "Флінт" каже, що ця операція готувалася тижнями.

"Ми налаштовували це понад місяць. Це комбінована атака", - каже командир, поки його люди готують боєприпаси для скидання на росіян.

Про схід говорять менше

Київ зосередив значну частину отриманої західної техніки на півдні, де українські війська просувалися по двох напрямках: від Оріхова до Мелітополя та від Великої Новосілки до Бердянська.

Танки Leopard 2 німецького виробництва, американські БМП Bradley та інші були направлені в цей район для підтримки українських сил під час штурму російських позицій. Кінцева мета – вийти до Чорного моря і перерізати маршрут поставок Росії до Криму. Поки що успіхи були повільними та скромними, Україна повернула собі лише кілька маленьких сіл на півдні.

Набагато менше говорили про операції у східній частині країни, де сили Києва повільно, але впевнено відвоювали десятки квадратних кілометрів після жорстокого нападу Росії на Бахмут минулої зими.

"Ми прориваємо їхню лінію оборони тут і завдаємо їм гарних ударів", - каже "Грув", додавши, що російська група найманців "Вагнера", відповідальна за більшу частину здобутків Росії протягом зими, повернулася в цей район.

"Так, "Вагнер" теж тут. Вони повернулися, швидко змінили командирів і повернулися сюди", - сказав "Грув".

Присутність угруповання частково покликана компенсувати нестачу особового складу з російської сторони.

"Тим не менш, це повільна робота – війна на виснаження – і маючи менше передового західного обладнання, ніж їхні колеги на південній лінії фронту, українські сили тут змушені покладатися більше на розум, ніж на сили", - пише видання.

"Ми постійно змінюємо тактику, — пояснює командир "Флінт". "Це як бокс. Ми переходимо до тіла, а потім переходимо до голови".

Ситуація у Бахмуті

Військовий оглядач Олексій Гетьман заявив, що дорога від Бахмута до Горлівки, яку російські окупанти використовують для постачання, вже перебуває під мінометним вогнем Збройних сил України.

Збройні сили України продовжують просуватися на півдні від Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах і знищують комплекси радіорозвідки російських окупантів.

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