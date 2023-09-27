ЗСУ знищили розвідувальний комплекс "Кредо-М1", комплекс спостереження "Муром-П" і електронний комплекс "Іронія".

Збройні сили України продовжують просуватися на півдні від Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах і знищують комплекси радіорозвідки російських окупантів.

"На південному фланзі ми надалі продовжуємо наступальну операцію, зокрема маємо успіхи поблизу Зайцевого, Кліщіївки, Одарівки та Іванівського", - повідомив начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

За його словами, українські війська продовжують вибивати ворога, під шквальним вогнем вони тримають оборону та закріплюються на досягнутих рубежах. Загарбники 580 разів відкривали вогонь по наших захисниках на цьому напрямку, чотири рази використовував авіацію, відбулось 12 бойових зіткнень. Попри це, ЗСУ ліквідували 141 окупанта. Крім того, дуже добре попрацювали контрбатарейні підрозділи.

Відео дня

"Нам вдалося знищити 10 гармат Д-30, також ще 3 гармати Д-20, 2 "Піони" 203 мм та 4 "Мсти-Б", - додав Євлаш.

На цьому напрямку було знищено дивізіон артилерійських озброєнь та багато різних спеціальних засобів радіоелектронної розвідки. Зокрема, йдеться про розвідувальний комплекс "Кредо-М1". Це спеціальна установка, яка виявляє пересування техніки та людей. ЗСУ також знищили комплекс спостереження "Муром-П" і електронний комплекс "Іронія", який окупанти використовують для коригування вогню та відстежування пересування наших військ на цьому напрямку.

Війна в Україні - останні новини

Військовий оглядач Олексій Гетьман заявив, що дорога від Бахмута до Горлівки, яку російські окупанти використовують для постачання, вже перебуває під мінометним вогнем Збройних сил України.

Цієї доби російські терористичні війська здійснили чергові спроби атаки поблизу Сєверного та Мар’їнки на Донеччині, однак українська армія успішно їх відбила.

Вас також можуть зацікавити новини: