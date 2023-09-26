Передбачається, що вони будуть навчати придушувати протести напередодні виборів президента в Росії.

Найманцям "Вагнера" знайшли несподіване застосування в Росії. Вони тренуватимуть тероборону для розгону протестів напередодні виборів президента.

Як повідомляє видання 161.ru з посиланням на очільника ветеранської організації "Оплот" Валерія Бову, найманці почнуть навчати у Ростові-на-Дону добровольців-ветеранів методам придушення протестів.

"Ми розуміємо, що протестні акції, вони, скажімо, як мінімум підуть на шкоду і відволікатимуть увагу наших сил, главу регіону, главу держави на ось ці процеси деструктивні. Якщо виникатиме якась екстремальна ситуація, пов'язана зі спробою деструктивних сил розкачати ось ці процеси, організувати якісь масові заворушення чи протестні акції, ми готові прийти на допомогу" - пояснив Бова.

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Що таке "Оплот"

Громадська так звана "ветеранська" організація "Оплот" була створена у серпні цього року. До її складу входять близько 50 осіб, але на момент виборів президента планується набрати до 300 бійців.

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