Позиції "вагнерівців" передадуть підрозділам Міноборони РФ, каже він. Судячи із заяви Пригожина, це – чергова гризня із відомством Сергія Шойгу.

Євген Пригожин заявив, що через снарядний голод "вагнерівців" 10 травня виведуть з Бахмута.

"Я виводжу підрозділи ПВК Вагнер з Бахмута, тому що за відсутності боєприпасів вони приречені на безглузду загибель", — заявив ватажок ПВК "Вагнера".

За словами Пригожина, вже місяць Міноборони РФ виділяє його найманцям лише не більше ніж 10% від необхідної кількості боєприпасів. Тому "вагнерівці" виходять із Бахмута до тилових таборів, "щоб зализати рани":

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"Офіційно звертаюся до начальника Генерального штабу РФ, міністра оборони, верховного головнокомандувача РФ та народу Росії. Заявляю від імені бійців ПВК "Вагнера", від імені командування ПВК "Вагнера", що 10 травня ми змушені передати позиції в населеному пункті Бахмут підрозділам Міністерства оборони РФ і вивести залишки ПВК "Вагнер" у тилові табори, щоб зализати рани. Я виводжу підрозділи ПВК "Вагнер", тому що за відсутності боєприпасів вони приречені на безглузду загибель".

Заяви Пригожина про втрати "вагнерівців" у Бахмуті

Напередодні 4 травня засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин поскаржився на брак боєприпасів та колосальні втрати серед його бойовиків. У тому зверненні він обматюкав міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу РФ Василя Герасимова.

Це не перший епізод гризні між ПВК "Вагнера" та Міноборони РФ. Раніше Пригожин неодноразово скаржився на колосальні втрати своїх бойовиків у місті-фортеці та закликав надати їм боєприпаси.

Раніше Пригожин визнав, що росіяни розпочали "цю гарну спецоперацію", але отримали "п*здюлей" на багатьох напрямках.

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