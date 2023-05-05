За його словами, якби Міноборони РФ надавало норму боєприпасів, то втрати серед бойовиків були у п'ять разів менше.

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин скаржиться на брак боєприпасів та колосальні втрати серед його бойовиків.

Він опублікував у Telegram-каналі "Пресслужба Пригожина" відео з десятками трупів своїх найманців, які загинули у боях 4 травня, та обматюкав міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу Василя Герасимова.

"У нас брак боєприпасів, 70%. Шойгу, Герасимов, де нах*й боєприпаси?!" — Кричить Пригожин.

Відео дня

Кухар Путіна згадав дітей російських чиновників, які відпочивають у "дорогих клубах", а також знімають відео на YouTube. Ймовірно, він натякнув на дочку Шойгу, яка у січні їздила у Дубай відпочивати.

"Думаєте про те, що якщо у вас є склади від снарядів, то ви маєте на це право. Є елементарні підрахунки — якщо ви даєте норму боєприпасів, їх (загиблих УНІАН) у п'ять разів менше. Вони прийшли сюди добровольцями та вмирають за те, щоб ви жували у своїх кабінетах із червоним деревом. Врахуйте це", — додав голова ПВК "Вагнер".

Втрати "Вагнера" у війні та "снарядний голод"

Пригожин вже неодноразово скаржився на брак боєприпасів, кожного разу звинувачуючи військове керівництво Російської Федерації.

Водночас у ЗСУ заявляли, що "снарядний голод" окупантів відчувається лише на деяких напрямках, тоді як на іншому - "вагнерівці" ведуть активні обстріли.

Як повідомляв УНІАН, наразі ПВК "Вагнер" готується до "пекельного" наступу ЗСУ під Бахмутом Донецької області.

Раніше Пригожин видав коротку історію про те, як росіяни розпочали "цю гарну спецоперацію", але отримали "п*здюлей" на багатьох напрямках. За його словами, бойовики захоплюють 100 метрів території, але втрачають 94 "вагнерівця".

Вас також можуть зацікавити новини: