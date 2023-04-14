Українська оборона утримує західні райони міста, відбиваючи артилерійські удари ворога.

Росіяни активізували наступ на місто Бахмут в Донецькій області за рахунок того, що кадрові військові та найманці ПВК "Вагнер" покращили взаємодію.

Про це йдеться у свіжому зведенні британської розвідки. Там зазначили, що українська оборона як і раніше утримує західні райони міста, але за останні дві доби зазнала особливо інтенсивного артилерійського удару з боку російських окупантів.

"Штурмові бригади "Вагнера" продовжують вести основний наступ через центр міста, в той час як російські повітряно-десантні війська змінили частину "вагнерівців" на північному і південному флангах", - йдеться в повідомленні.

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Аналітики британської розвідки заначили, що ЗСУ стикаються зі значними проблемами з постачанням, але організовано залишають позиції, якими були змушені поступитися.

Ситуація в Бахмуті

У місті йдуть запеклі бої. Окупанти не залишають спроб повністю захопити Бахмут. Як заявив експерт Олександр Коваленко, перед командуванням окупаційних сил поставлено завдання закрити питання з Бахмутом до Великодня, тобто до 16 квітня.

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