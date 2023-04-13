Росіяни перегрупували свої сили та засоби на Бахмутському напрямку.

У Бахмуті російські війська щодоби здійснюють до 50 штурмів, ситуація залишається складною, але контрольованою, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр в Telegram.

Вона зазначила, що російські окупанти продовжують наступ на сході одночасно на чотирьох напрямках: Лиманському, Авдіївському, Мар‘їнському та Бахмутському.

"Але найбільше наступальних зусиль ворог застосовує на Бахмутському напрямку. Там він сконцентрував найпрофесійніші свої підрозділи, використовує значну кількість артилерії та авіації. Щодоби ворог здійснює у Бахмуті від 40 до 50 штурмів та понад 500 обстрілів", - розповіла Маляр.

За її словами, не полишаючи мети взяти Бахмут під контроль, ворог перегрупував свої сили та засоби на цьому напрямку. Оскільки противник зазвичай програє українським силам оборони у вуличних боях, зазначила заступник міністра, він обирає тактику тотального знищення будівель і споруд.

"Просто зрівнює місто із землею. Це робиться з метою позбавити наших оборонців можливості тримати позиції в місті", - сказала Маляр.

"Разом з тим, ворог не досяг своєї мети. За Бахмут тривають важкі бої. Ситуація складна, але контрольована", - додала вона.

Війна в Україні 13 квітня - ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня у вечірньому зведенні Генштаб Збройних сил України повідомив, що найзапекліші бої зараз тривають за Бахмут і Мар'їнку.

10 квітня Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що на Бахмутському напрямку російські окупанти перейшли до так званої "сирійської" тактики випаленої землі.

Сирський відвідав "найгарячіші" ділянки фронту на Бахмутському напрямку.

За його словами, Сили оборони своїми діями виснажили "вагнерівців", тому ворог змушений зараз залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи. За його словами, бої мають жорсткий характер з обох боків. Як наголосив Сирський, ситуація складна, але контрольована.