Коли Залужного призначили головнокомандувачем ЗСУ, Росія вже повним ходом готувалася до нападу.

Росія почала розгортати ударне угруповання військ для вторгнення в Україну з 2020 року. Про це у своїй книзі "Моя війна" пише колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Уривки з книги наводить "Суспільне".

У книзі генерал майже не торкається подій після початку війни, оскільки ця частина майбутньої трилогії присвячена саме його життю до 24 лютого 2022 року. Залужний зокрема пише, що у 2021-му році вже "пахло" великою війною, оскільки Росія почала готуватися до неї ще роком раніше.

"Саме 2020-го розпочалося розгортання майбутнього ударного угруповання ворога. Передусім на окупованих територіях Донецької і Луганської областей, в АР Крим, а також уздовж державного кордону України. Тоді всі дуже боялися казати про початок створення ударного угруповання й на території Республіки Білорусь", – пише Залужний у своїй книзі.

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Як зазначає "Суспільне", у книзі генерал майже не згадує про контакти з президентом, але "дає зрозуміти, що вони були непростими". Разом з тим Залужний у книзі позитивно відгукується про міністра оборони (у 2021-23 роках) Олексія Рєзнікова.

Книга Валерія Залужного

Як писав УНІАН, екс-командувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував автобіографічну книгу "Моя війна", присвячену його життю у довоєнний період. За словами генерала, ця книга є лише першою із цілої трилогії, яку він задумав. Саму книгу він почав писати у березні 2023 року.

"Це книга-розповідь для молоді, якій я хочу донести важливу істину: у житті можливо все, якщо ти дуже цього хочеш. Мрійте і йдіть до своєї мрії!" – казав Залужний про свою книгу.

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