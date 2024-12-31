Валерій Залужний розповів про пророкування ворожки, коли він був ще курсантом.

25 років тому посол України у Великій Британії Валерій Залужний уже був "сповіщений" про те, що на нього чекає повномасштабна війна на посаді Головнокомандувача ЗСУ. У своїй книзі "Моя війна" він описав зустріч із ворожкою в плацкарті, на шляху з Одеси до Житомира.

"Я побачила війну. Страшну. У нас, тут. А ти там найголовніший", - описав Залужний її слова, передає Telegraf.

Колишній Головнокомандувач ЗСУ також заявив, що згадав про цей епізод тільки наприкінці лютого 2022 року й усвідомив, що попереду на Україну чекає "важка війна на виживання". За його словами, вона має завершитися перемогою нашої країни.

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Ворожка, за його словами, "почула" крики і стогони, плач дітей. Вона розповіла Залужному, що його предки давно воювали і що він сам - воїн.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Залужний оцінив готовність Європи до війни - за його словами, вона не готова... "До короткочасних бойових дій європейські країни, британська армія, найімовірніше, готові... ні психологічно, ні технічно. Але суть питання в тому, чи готові вони до війни на виснаження", - заявив він.

Крім того, Залужний спрогнозував, коли РФ зможе рухатися на фронті ще швидше. "Війна штовхає колесо науково-технічного прогресу, і воно розкручується. Завдяки появі на полі бою роботів ні росіяни, ні ми не змогли рухатися далі. З'явився якийсь ступор, і ця тенденція зберігається і зараз", - сказав дипломат.

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