Валерій Залужний тепер не тільки дипломат, а ще й письменник / фото t.me/Zaluzhnui

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний написав книгу "Моя війна", яка є "власною розповіддю про себе, про мої думки та життєві рішення". Про це він повідомив у Телеграм.

"Моя війна" - це перша книга з трилогії, над якою я почав працювати ще у березні 2023 року. Це книга-розповідь для молоді, якій я хочу донести важливу істину: у житті можливо все, якщо ти дуже цього хочеш. Мрійте і йдіть до своєї мрії!" – зауважив екс-командувач ЗСУ.

За словами Залужного, ця книга "про мою війну". У ній відставний генерал розповідає про війну з власними страхами, з людьми, які перешкоджають досягати мети, а також про війну з обставинами.

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Екс-командувач ЗСУ також додав, що "Моя війна" – це лише перша книга із цілої трилогії, яку він запланував до написання. 

Книга Залужного / фото t.me/Zaluzhnui

Інші новини про Валерія Залужного

Як писав УНІАН, наприкінці 2023 року стало відомо, що Валерій Залужний, який на той час ще був чинним головнокомандувачем ЗСУ, захистив докторську дисертацію з філософії. Зміст і навіть тема дисертації були засекречені, як такі, що становлять державну таємницю у сфері оборони. Однак, за ключовими словами відомо, що робота пов'язана з військовою дисципліною, дисциплінарними проступками та стягненнями.

Також ми розповідали, що одразу після звільнення з посади головкома, що відбулося в лютому цього року, Валерій Залужний пройшов військово-лікарську комісію, і та визнала його непридатним до служби. На цій підставі один з найбільш досвідчених генералів України звільнився з армії в розпал повномасштабної війни та пішов на дипломатичну службу.

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