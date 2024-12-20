Писати книгу екс-командувач ЗСУ почав ще навесні 2023 року, коли мав готувати літній контрнаступ.

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний написав книгу "Моя війна", яка є "власною розповіддю про себе, про мої думки та життєві рішення". Про це він повідомив у Телеграм.

"Моя війна" - це перша книга з трилогії, над якою я почав працювати ще у березні 2023 року. Це книга-розповідь для молоді, якій я хочу донести важливу істину: у житті можливо все, якщо ти дуже цього хочеш. Мрійте і йдіть до своєї мрії!" – зауважив екс-командувач ЗСУ.

За словами Залужного, ця книга "про мою війну". У ній відставний генерал розповідає про війну з власними страхами, з людьми, які перешкоджають досягати мети, а також про війну з обставинами.

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Екс-командувач ЗСУ також додав, що "Моя війна" – це лише перша книга із цілої трилогії, яку він запланував до написання.

Інші новини про Валерія Залужного

Як писав УНІАН, наприкінці 2023 року стало відомо, що Валерій Залужний, який на той час ще був чинним головнокомандувачем ЗСУ, захистив докторську дисертацію з філософії. Зміст і навіть тема дисертації були засекречені, як такі, що становлять державну таємницю у сфері оборони. Однак, за ключовими словами відомо, що робота пов'язана з військовою дисципліною, дисциплінарними проступками та стягненнями.

Також ми розповідали, що одразу після звільнення з посади головкома, що відбулося в лютому цього року, Валерій Залужний пройшов військово-лікарську комісію, і та визнала його непридатним до служби. На цій підставі один з найбільш досвідчених генералів України звільнився з армії в розпал повномасштабної війни та пішов на дипломатичну службу.

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