Експерти вважають, що російський диктатор повернувся до послуг найманців, тому що регулярна армія не справляється.

Ватажок приватної військової кампанії"Вагнера" Євген Пригожин повертає прихильність президента РФ Володимира Путіна. Для посилення флангів у Бахмуті найманці готують до трьох бригад.

За інформацією аналітиків Інституту вивчення війни в своєму звіті вказали, що прихильність російського диктатора повертається до Пригожина, в результаті нездатності армії РФ виконати завдання, які поставили взимку. Зараз "вагнерівці" ймовірно отримують підкріплення, боєприпаси і політичне визнання.

При цьому повідомляється, що ПВК готує до трьох мотострілкових бригад для посилення флангів найманців у Бахмуті. У свою чергу Пригожин підтвердив, що повітряно-десантні війська Росії працюють поруч з "вагнерівцями".

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На думку експертів, "кухар Путіна" може заохочувати активне звірства, про які 17 квітня розповіли вже колишні найманці, намагаючись зміцнити соціальну згуртованість і репутацію в підрозділах.

"Цей тип вкоріненого насильства, ймовірно, буде надавати все більший вплив на російське суспільство, особливо після того, як бійці "Вагнера" завершать контракти і повернуться в свої будинки. Російському суспільству доведеться докладати все більше зусиль, щоб впоратися з жорстокістю як нормою, яку здійснюють його військовослужбовці в міру їх реінтеграції у внутрішню сферу, що, ймовірно, буде мати наслідки для цілих поколінь російського суспільства", - підсумували аналітики.

Звірства найманців ПВК "Вагнер" - зізнання у військових злочинах

Організація Gulagu.net оприлюднила розмову з "вагнерівцями", в ході якого росіяни зізналися в стратах і вбивствах як військовослужбовців, так і мирних українців, у тому числі дітей.

В офісі генпрокурора заявили, що проведуть перевірку зізнань найманців. До цього розслідування приєднаються іноземні правоохоронці.

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