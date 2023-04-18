В Україні ПВК "Вагнер" визнана міжнародною злочинною організацією / фото ua.depositphotos.com

Українські та американські прокурори працюють над механізмами арешту закордонних активів російської ПВК "Вагнер".

Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін під час зустрічі зі своїм американським колегою Мерріком Гарландом в рамках робочого візиту до США. За його словами, країни об’єднані метою забезпечити відповідальність за міжнародні злочини, скоєні російськими військами в Україні.

Ще одним пріоритетом він назвав притягнення до відповідальності "групи Вагнера". "Наш обов'язок - позбавити цю злочинну організацію ресурсів для фінансування бойових дій в Україні та подальшого підриву миру і безпеки у світі", - сказав Костін.

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Генпрокурор привітав рішення США щодо призначення свого прокурора до Міжнародного центру з переслідування злочину агресії (ІСРА), який запрацює влітку в Гаазі на базі Євроюсту. Крім того, він відзначив рішення Мін'юсту США призначити постійного радника з правових питань в Києві, що в свою чергу посилить співпрацю з ФБР.

Злочини ПВК "Вагнер" в Україні

Нагадаємо, вчора російська правозахисна організація Gulagu.net оприлюднила розмову з "вагнерівцями" - окупанти зізналися у стратах та вбивствах військовослужбовців та мирних українців.

У Офісі генерального прокурора заявили, що розпочинають перевірку інформації щодо вбивства українських дітей бойовиками. До цього розслідування мають долучитися і іноземні правоохоронці.

Нещодавно стало відомо, що найманці "Вагнера" закатували мирного українця, видавши його за "найманця" з Грузії.

В Україні ПВК "Вагнера" визнана міжнародною злочинною організацією. США оголосили їх транснаціональною злочинною організацією.

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