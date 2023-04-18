Їх хочуть позбавити ресурсів для фінансування бойових дій в Україні.

Українські та американські прокурори працюють над механізмами арешту закордонних активів російської ПВК "Вагнер".

Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін під час зустрічі зі своїм американським колегою Мерріком Гарландом в рамках робочого візиту до США. За його словами, країни об’єднані метою забезпечити відповідальність за міжнародні злочини, скоєні російськими військами в Україні.

Ще одним пріоритетом він назвав притягнення до відповідальності "групи Вагнера". "Наш обов'язок - позбавити цю злочинну організацію ресурсів для фінансування бойових дій в Україні та подальшого підриву миру і безпеки у світі", - сказав Костін.

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Генпрокурор привітав рішення США щодо призначення свого прокурора до Міжнародного центру з переслідування злочину агресії (ІСРА), який запрацює влітку в Гаазі на базі Євроюсту. Крім того, він відзначив рішення Мін'юсту США призначити постійного радника з правових питань в Києві, що в свою чергу посилить співпрацю з ФБР.

Злочини ПВК "Вагнер" в Україні

Нагадаємо, вчора російська правозахисна організація Gulagu.net оприлюднила розмову з "вагнерівцями" - окупанти зізналися у стратах та вбивствах військовослужбовців та мирних українців.

У Офісі генерального прокурора заявили, що розпочинають перевірку інформації щодо вбивства українських дітей бойовиками. До цього розслідування мають долучитися і іноземні правоохоронці.

Нещодавно стало відомо, що найманці "Вагнера" закатували мирного українця, видавши його за "найманця" з Грузії.

В Україні ПВК "Вагнера" визнана міжнародною злочинною організацією. США оголосили їх транснаціональною злочинною організацією.

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